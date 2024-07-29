Николай Патрушев анонсировал создание Морской коллегии России

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Помощник президента Николай Патрушев сообщил, что для повышения координации работы органов госвласти в сфере национальной морской политики и обеспечения защиты национальных интересов президент Владимир Путин принял решение создать Морскую коллегию России. Он рассказал об этом на совещании в Рыбинске.

По его словам, в коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности России.

"В настоящее время разрабатывается положение и формируется персональный состав Морской коллегии, которые будут утверждены указом президента России", - сказал Патрушев.