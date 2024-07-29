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Патрушев заявил о потребности судостроения в еще 60 тысячах сотрудников до 2033 года

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российской судостроительной отрасли до 2033 года нужно дополнительно около 60 тысяч работников, сообщил на совещании в Рыбинске помощник президента Николай Патрушев.

"Важнейшей задачей является кадровое обеспечение предприятий отрасли. Так, потребность организаций судостроительной промышленности в дополнительных работниках на период до 2033 года оценивается порядка 60 тысяч человек", - заявил он.

По его словам, среди наиболее востребованных специальностей - сборщики корпусов судов, судовые сварщики, монтажники, токари, трубопроводчики, электромонтажники, инженеры-конструкторы и инженеры по пуско-наладке оборудования.

Патрушев отметил, что для развития и поддержания кадрового потенциала на необходимом уровне предусмотрено стимулирование механизмов целевого обучения, улучшение условий труда, строительство доступного жилья, социальных объектов, расширение мер социальной поддержки.

"Опорным центром в сфере подготовки кадров для судостроительной отрасли должен стать Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. За годы существования вуз вырастил тысячи прекрасных инженеров и конструкторов", - сказал он.

Николай Патрушев
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