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В Курской области за день уничтожено восемь украинских дронов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении восьми украинских БПЛА в регионе за день.

"В течение дня ликвидировано и обезврежено восемь украинских дронов" - написал Смирнов в телеграм-канале вечером в понедельник.

Смирнов также проинформировал, что неоднократно обстреливались поселок Теткино Глушковского района, село Свердликово и хутор Кубаткин Суджанского района. Пострадавших нет.

Кроме того, по словам врио главы региона, сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе имели место вблизи города Суджи, посяелка Теткино и села Кобылки Глушковского района, села Бегоща и деревни Старой Николаевки Рыльского района, деревни Внезапное Кореневского района. Никто не пострадал.

Смирнов добавил, что в селе Кобылки Глушковского района украинский дрон атаковал тепличный комплекс, повредив фасад административно-бытового корпуса и транспорт. В деревне Внезапное Кореневского района после сброса взрывного устройства с коптера выбиты окна и посечены осколками ограждения и фасады в двух домовладениях.

Курская область БПЛА обстрелы ВСУ Алексей Смирнов
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