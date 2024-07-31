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Пожар начался на одном из объектов в Курской области после атаки ВСУ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки ВСУ на одном из объектов в Курском районе начался пожар.

"В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Ранее в ночь на среду на территории Курской области объявлена ракетная опасность.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Курская область Алексей Смирнов
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