Пожар начался на одном из объектов в Курской области после атаки ВСУ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки ВСУ на одном из объектов в Курском районе начался пожар.

"В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Ранее в ночь на среду на территории Курской области объявлена ракетная опасность.