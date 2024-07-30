Четыре украинские ракеты сбиты над Курской областью за ночь

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении четырех украинских ракет над регионом за минувшую ночь.

"Ночью четыре ракеты ВСУ были уничтожены в небе над Октябрьским и Курчатовским районами", - написал он в своем телеграм-канале утром во вторник.

В ночь на вторник Смирнов объявлял о ракетной опасности на территории региона, которая продлилась около 40 минут.