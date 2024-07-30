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Калининская АЭС вывела на полную мощность энергоблок №2 после краткосрочного ремонта

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Калининская АЭС вывела на полную мощность второй энергоблок после завершения краткосрочного ремонта, сообщила пресс-служба атомной станции.

29 июля в 16:11 мск энергоблок №2 Калининской АЭС включен в сеть после завершения краткосрочных ремонтных работ на одном из главных циркуляционных насосов, говорится в сообщении.

24 июля мощность энергоблока №2 была временно снижена по согласованной заявке, а в ночь на 26 июля энергоблок был полностью отключен от сети для проведения ремонта.

В настоящее время в работе находятся все энергоблоки Калининской АЭС, они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 ГВт каждый.

Калининская АЭС
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