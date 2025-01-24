Калининская АЭС планирует продлить срок эксплуатации энергоблока №1

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Комиссия Ростехнадзора приступила к проверке готовности Калининской АЭС к получению лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 в продленном сроке службы, сообщает управление коммуникаций атомной станции.

"В ходе проверки представители Ростехнадзора проверят выполнение требований нормативных документов при проведении и оформлении результатов работ в дополнительном сроке эксплуатации, выполнение мероприятий по модернизации и замене элементов, выработавших свой ресурс, регистрацию и техническое освидетельствование оборудования", - говорится в сообщении.

Проверка продлится две недели.

Энергоблок №1 с момента пуска в 1984 году выработал более 270 млрд кВт.ч электроэнергии. В 2014 году прошел процедуру продления срока эксплуатации и в соответствии с решением "Росатома" дальнейшая эксплуатация до 2044 года признана обоснованной.

"Ожидается, что окончательное решение о готовности энергоблока №1 Калининской АЭС к продолжению эксплуатации в дополнительном сроке службы будет принято Ростехнадзором в первом полугодии 2025 года", - говорится в сообщении.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 ГВт каждый.