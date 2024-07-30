Военные РФ заявили о взятии под контроль населенного пункта Ленинское в ДНР

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявили, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Ленинское в Донецкой народной республике.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики и улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник.

"Нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й механизированных, 1-й танковой, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Воздвиженка, Сергеевка, Гродовка, Николаевка и Новгородское Донецкой народной республики. Отразили шесть контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - проинформировали в военном ведомстве.

По данным российских военных, ВСУ за сутки на данном направлении потеряли до 315 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две гаубицы.

"Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 32-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белая Гора, Часов Яр, Александро-Шультино, Северск и Катериновка Донецкой народной республики. Отразили контратаку подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ", - сказали в министерстве.

В ведомстве заявили, что потери украинских сил за сутки составили до 650 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, девять единиц артиллерийского вооружения, также уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Макеевка Луганской народной республики, Красный Лиман и Терны Донецкой народной республики", - говорится в сводке.

По информации Минобороны РФ, на данном направлении ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять единиц артиллерийского вооружения, боевую машину РСЗО RАК SА-12, станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав", два полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й, 116-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Сторожевое, Макаровка Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сообщении.

Украинская армия на этом участке фронта потеряла более 125 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и две единицы артиллерийского вооружения, сообщает Минобороны РФ.

Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям трех украинских бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов, проинформировали в Минобороны.

Средствами противовоздушной обороны сбито семь реактивных снарядов HIMARS, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot и 45 беспилотников, говорится в сообщении.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожена радиолокационная станция воздушной разведки "Марс-Л", поражены скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах, говорится в сводке.

По данным ведомства, всего с начала СВО уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28 692 БПЛА, 556 ЗРК, 16 725 танков и других боевых бронированных машин, 1 393 боевые машины РСЗО, 12 567 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 201 единица специальной военной автомобильной техники противника.

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