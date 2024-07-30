Принят закон об онлайн-собраниях в компаниях и приостановке выплат дивидендов "потерявшимся" акционерам

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о праве компаний приостанавливать выплату своим акционерам дивидендов и отправку корреспонденции, если на протяжении двух лет они возвращались обратно. Также документ разрешает удаленную идентификацию акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО), которая позволит компаниям проводить дистанционные собрания.

Приостановка выплаты дивидендов

Документ (№103501-8) наделяет совет директоров АО правом принимать решение о приостановке выплаты своим акционерам дивидендов и отправку корреспонденции.

Это будет возможно при соблюдении ряда условий. Во-первых, если в течение последних двух лет высланная корреспонденция и дивиденды возвращались в компанию. Во-вторых, если недоставленными оказались бюллетени для голосования как минимум на двух собраниях акционеров, либо вернулись две выплаты дивидендов. В-третьих, если у регистратора компании отсутствует актуальная информация об акционере. Оценка сведений будет проводиться "за пять рабочих дней до даты принятия решения" о приостановке выплат или отправки документов.

Возобновляться отправка корреспонденции и дивидендов акционеру будет при поступлении от него актуальной информации о себе. Специального решения совета директоров для этого не требуется.

Акционеры, которым выплаты были приостановлены, смогут потребовать перечислить им деньги в течение трех лет с момента утверждения дивидендов. Срок не будет восстанавливаться за исключением ситуаций, когда акционер не обращался за выплатами под влиянием насилия или угрозы.

Документ разрешает непубличным АО отказаться от применения новых правил о приостановке выплат дивидендов и отправки корреспонденции, предусмотрев соответствующие положения в уставе.

Также он отменяет действующий сейчас по умолчанию такой вариант выплаты дивидендов, как почтовый перевод, который используется, согласно закону, в случаях, когда у регистратора нет данных о счетах акционера. Сохранить такую опцию компании смогут, но для этого нужно будет внести соответствующее положение в устав.

Планируется, что эти нормы вступят в силу со дня официального опубликования закона.

Дистанционные собрания

Документ дополняет законы об АО и ООО нормами о внедрении дистанционного формата проведения собраний акционеров и участников ООО. Упоминание о нем с лета 2021 года есть в Гражданском кодексе (ГК) РФ, но сопутствующие изменения в профильные законы – об АО и ООО – не внесены до сих пор.

Работа над ними затянулась из-за споров о правилах идентификации лиц, принимающих участие в онлайн-собраниях. Изначально Федеральная служба безопасности настаивала на идентификации с помощью биометрических данных и усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), но весной 2022 года согласилась и на использование неквалифицированной подписи (УНЭП).

Принятый документ по умолчанию разрешает применять для идентификации участника дистанционного собрания УКЭП, а при наличии соответствующих положений в уставе организации или ее внутренних документах еще два вида УНЭП (госуслуги или подпись из корпоративного соглашения об электронном взаимодействии), персональные данные из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также сведения из Единой биометрической системы (ЕБС, проект ЦБ и "Ростелекома" для дистанционной идентификации пользователей финансовых услуг).

Бюллетени для голосования участники собраний должны подписывать на выбор УКЭП или одним из двух видов УНЭП. Также подписать бюллетень можно будет еще и простой электронной подписью, если идентификация осуществлена через сервисы ЕСИА или ЕБС.

При этом непубличные АО смогут отступать от изложенных правил: указать в уставах иные способы "достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, и способах подписания бюллетеней". Обязательное условие – эти правила не должны ограничивать акционеров в праве участвовать в принятии решений. Они могут быть установлены при учреждении непубличного АО либо единогласным решением всех акционеров при корректировке устава.

Также закон регламентирует общие правила проведения дистанционных собраний. К примеру, такой формат должен предусматривать ведение трансляции, а компания обязана хранить ее запись. При наличии существенных технических неполадок, из-за которых собрание невозможно провести, голосование признается несостоявшимся.

"Мы даем три года на то, чтобы общества технически подготовились к процедуре достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании общего собрания, и лиц, подписавших бюллетень для голосования, с помощью электронной подписи", - сообщил журналистам глава профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.