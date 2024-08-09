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Путин подписал закон о приостановке выплат дивидендов "потерявшимся" акционерам

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о праве компаний приостанавливать выплату дивидендов акционерам и отправку им корреспонденции, если на протяжении двух лет платежи и документы возвращались обратно. Также закон разрешает удаленную идентификацию акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО), которая позволит проводить их дистанционные собрания.

Закон № 287-ФЗ опубликован на официальном портале правовой информации.

Приостановка выплат дивидендов

Закон наделяет совет директоров АО правом принимать решение о приостановке выплаты акционерам дивидендов и отправку корреспонденции.

Это будет возможно при соблюдении ряда условий. Во-первых, если в течение последних двух лет высланная корреспонденция и дивиденды возвращались в компанию. Во-вторых, если недоставленными оказались бюллетени для голосования как минимум на двух собраниях акционеров, либо вернулись две выплаты дивидендов. В-третьих, если у регистратора компании отсутствует актуальная информация об акционере. Оценка сведений будет проводиться "за пять рабочих дней до даты принятия решения" о приостановке выплат или отправки документов.

Возобновляться отправка корреспонденции и дивидендов акционеру будет при поступлении от него актуальной информации о себе. Специального решения совета директоров для этого не требуется.

Акционеры, которым выплаты были приостановлены, смогут потребовать перечислить им деньги в течение трех лет с момента утверждения дивидендов. Срок не будет восстанавливаться за исключением ситуаций, когда акционер не обращался за выплатами под влиянием насилия или угрозы.

Документ разрешает непубличным АО отказаться от применения новых правил о приостановке выплат дивидендов и отправки корреспонденции, предусмотрев соответствующие положения в уставе.

Дистанционные собрания

Документ дополняет законы об АО и ООО нормами о внедрении дистанционного формата проведения собраний акционеров и участников. Они потребовались после того, как летом 2021 года нормы о дистанционных собраниях были включены в Гражданский кодекс (ГК) РФ.

Опубликованный закон по умолчанию разрешает применять для идентификации участника дистанционного собрания усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), а при наличии соответствующих положений в уставе организации или ее внутренних документах еще два вида неквалифицированной подписи (УНЭП; госуслуги или подпись из корпоративного соглашения об электронном взаимодействии), персональные данные из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также сведения из Единой биометрической системы (ЕБС, проект ЦБ РФ и "Ростелекома" для дистанционной идентификации пользователей финансовых услуг).

Бюллетени для голосования участники собраний должны подписывать на выбор УКЭП или одним из двух видов УНЭП. Также подписать бюллетень можно будет еще и простой электронной подписью, если идентификация осуществлена через сервисы ЕСИА или ЕБС.

При этом непубличные АО смогут отступать от изложенных правил: указать в уставах иные способы "достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, и способах подписания бюллетеней". Обязательное условие - эти правила не должны ограничивать акционеров в праве участвовать в принятии решений. Они могут быть установлены при учреждении непубличного АО либо единогласным решением всех акционеров при корректировке устава.

Владимир Путин
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