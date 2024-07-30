Госдума приняла законопроект о сроке освоения садовых участков

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла законопроект, который определяет срок освоения садовых участков, сообщает пресс-служба Росреестра.

"Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях разработанный Росреестром законопроект, которым определяется срок для освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков", - говорится в сообщении.

Предлагается внести изменения в Земельный кодекс РФ и статью 23 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.

Сейчас в законодательстве есть понятие "освоение земельного участка", но оно не раскрыто, считают в ведомстве. Также инициаторы законопроекта хотят уточнить, сколько именно времени требуется на освоение. Согласно проекту закона, на освоение земли дается три года. Если участок нужно подготовить к использованию, то этот срок отодвигается на три года. Кроме того, благодаря законопроекту примут меры в отношении заброшенных земель на территориях садоводств и в населенных пунктах.

"Задача данных норм - не наказание собственников или изъятие у них земельных участков, а именно их возвращение на свои земельные участки для обеспечения надлежащего использования. (...) Кроме того, это защитит собственников земельных участков от произвольных оценок со стороны проверяющих, поскольку будет однозначно понятно, используется земельный участок или нет", - рассказал статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Уточняется, что законопроект не предусматривает введение нового вида ответственности или повышения штрафа.