Песков не согласился, что в РФ принимается слишком много запретительных законов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - При принятии запретительных законов важно соблюдать четкость формулировок и не допускать злоупотреблений при их применении на практике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, не считают ли в Кремле, что в России принимается слишком много запретительных законов.

"Выходит же очень много и других законопроектов, которые именно регулируют и упрощают какие-то процедуры, делают их более удобными для пользователей - и для юридических, и для физических лиц. Просто, скажем так, вы на это обращаете меньше внимания", - отметил Песков.