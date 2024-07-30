Четыре учебных самолета и частный вертолет повреждены смерчем в Татарстане

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Смерч, обрушившийся на аэропорт Бегишево в Татарстане, повредил четыре учебных самолета Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, частный вертолет, машины перронной техники и объекты аэродрома, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.

"Сегодня около 15:00 мск в районе аэропорта Нижнекамск (Бегишево) прошел смерч. (...) по предварительным данным, в аэропорту были повреждены: четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации; частный вертолет; несколько машин перронной техники; ряд сооружений на аэродроме", - говорится в сообщении.

Размер ущерба уточняется.

Отмечается, что произошедшее с воздушными судами событие классифицировано Росавиацией как чрезвычайное происшествие.

Расследование будет проводить Приволжское МТУ Росавиации.

Уточняется, что аэропорт Нижнекамска не закрывался, работает штатно. Задержек рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было.