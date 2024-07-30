Поиск

Четыре учебных самолета и частный вертолет повреждены смерчем в Татарстане

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Смерч, обрушившийся на аэропорт Бегишево в Татарстане, повредил четыре учебных самолета Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, частный вертолет, машины перронной техники и объекты аэродрома, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.

"Сегодня около 15:00 мск в районе аэропорта Нижнекамск (Бегишево) прошел смерч. (...) по предварительным данным, в аэропорту были повреждены: четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации; частный вертолет; несколько машин перронной техники; ряд сооружений на аэродроме", - говорится в сообщении.

Размер ущерба уточняется.

Отмечается, что произошедшее с воздушными судами событие классифицировано Росавиацией как чрезвычайное происшествие.

Расследование будет проводить Приволжское МТУ Росавиации.

Уточняется, что аэропорт Нижнекамска не закрывался, работает штатно. Задержек рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было.

Татарстан Бегишево
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана стал фигурантом еще одного дела

Что произошло за день: вторник, 30 июля

Работа производственной площадки "НПО автоматики" приостановлена из-за пожара

Работа производственной площадки "НПО автоматики" приостановлена из-за пожара

Более 53 тыс. жителей Керчи остались без энергоснабжения из-за сбоя автоматики

Власти РФ предложили зафиксировать размер субсидии по льготной ипотеке

Red Wings перешла в управление лизинговой структуры "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис"

Red Wings перешла в управление лизинговой структуры "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис"

Законопроект об открытии филиалов иностранных банков в России прошел II чтение

Дума приняла целиком закон об обязанностях владельцев популярных телеграм-каналов и о сим-картах

Найдены тела двух погибших при размыве дамбы Беломорканала

Найдены тела двух погибших при размыве дамбы Беломорканала

Минобрнауки обдумывает предложение строить для студентов платное жилье

Минобрнауки обдумывает предложение строить для студентов платное жилье
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });