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Смерч повредил авиационную технику и постройки в татарстанском аэропорту "Бегишево"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Смерч во вторник повредил технику и постройки в татарстанском аэропорту "Бегишево". ОБ этом сообщила пресс-служба ПАО "КАМАЗ", которому принадлежит аэропорт.

"Повреждены хозяйственные и административные постройки, также повреждена техника, в том числе авиационная. Степень ущерба устанавливается. Пассажирские самолеты не пострадали", - говорится в сообщении.

На работу аэропорта по перевозке пассажиров, приему и отправке воздушных судов инцидент не повлиял. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Тукаевского района Татарстана "Интерфаксу" уточнили, что сильный ветер повредил в аэропорту четыре учебно-тренировочных самолета и крышу ангара.

Аэропорт "Бегишево" им. Н.В. Лемаева расположен в 29,5 км от Нижнекамска и 25 км от Набережных Челнов. Открыт для международных полетов в 1998 году. Возможностями аэропорта пользуются жители городов: Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск, Елабуга, Менделеевск, Агрыз, Мензелинск, а также Удмуртии, Башкирии и сотрудники крупных предприятий Камского производственного кластера.

Татарстан ПАО "КАМАЗ"
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