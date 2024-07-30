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Торговый центр загорелся в Симферополе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Спасатели тушат возгорание в торговом центре Симферополя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым.

"В 20:25 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в торговом центре "Лоцман" по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская", - говорится в сообщении

Площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало.

В пресс-службе ведомства сообщили, что проводится эвакуация.

Крым Симферополь
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