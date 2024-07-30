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Пожар в ТЦ Симферополя охватил 500 кв. м, частично обрушилась кровля

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают тушение возгорания в торговом центре Симферополя, охваченная огнем площадь увеличилась, сообщает МЧС России.

"В Симферополе, предварительно, возгорание произошло на третьем этаже здания. Огонь охватил 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля", - говорится в сообщении. На месте работают 70 человек и 29 единиц техники.

Причиной пожара могли стать ремонтные работы с использованием сварочного аппарата, сообщил журналистам замначальника ГУ МЧС по Крыму Игорь Скуртул.

"Горит помещение на третьем этаже, предварительно - детская комната, там проводились (...) ремонтно-строительные работы с применением сварочного аппарата. Ранг пожара установлен третий", - сказал он.

Как сообщалось, сообщение о задымлении в торговом центре "Лоцман", по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская поступило в 20:25. Предварительная площадь возгорания составляла 50 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало, порядка 130 человек были эвакуированы.

Симферополь Крым
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