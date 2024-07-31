В Шебекино из-за обстрела повреждена линия электропередачи, часть города осталась без света

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"ВСУ в очередной раз нанесли удары по Шебекино. Предварительно, никто из жителей не пострадал... Имеются повреждения на линии электропередачи. Часть города временно остается без света", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате прямых попаданий повреждены два частных дома и территория одного из предприятий. Также один снаряд упал во двор многоквартирного дома.

Ранее во вторник из-за обстрела Шебекино ранения получил один человек.