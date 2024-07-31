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Что случилось этой ночью: среда, 31 июля

Смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, удар Израиля по Бейруту, пожар в ТЦ в Симферополе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране. В ХАМАС назвали нападение "вероломным" и обвинили в нем Израиль.

- Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра при ударе по Бейруту. По данным военных, он отвечал за большинство современных вооружений "Хезболлы", включая ракеты с точным наведением, крылатые ракеты, беспилотники и др.

- Ливан, Ирак, Иран, ООН, а также ХАМАС и хуситы осудили атаку Израиля на Бейрут. В МИД РФ удар назвали "грубым нарушением международного права".

- Венесуэльские правозащитники сообщили о шести погибших в ходе протестов, вызванных результатами выборов. 84 человека получили ранения.

- В Симферополе во вторник вечером загорелся ТЦ "Лоцман". Площадь пожара достигла 500 кв. м, у здания частично обрушилась крыша. К утру его потушили.

- Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что подала в суд иск о расторжении брака. "Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом", - написала она в своем телеграм-канале.

- В Курской области в результате атаки ВСУ произошел пожар на одном из объектов. В Шебекино Белгородской области из-за обстрела была повреждена линия электропередачи, часть города осталась без света.

- Российский теннисист Даниил Медведев победил австралийца Себастиана Офнера в матче второго круга теннисного турнира Олимпиады-2024.

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