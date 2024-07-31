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Пожарные борются с огнем в частном клубе в поселении Михайлово-Ярцевское

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В столичном поселке Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа пожарные локализовали возгорание в загородном клубе, сообщает МЧС России в ночь на среду.

"В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В поселке Михайлово-Ярцевское загорелась кровля детской игровой комнаты на территории частного загородного клуба", - говорится в телеграм-канале ведомства.

С огнем на 150 кв. м. борются 39 специалистов, задействовано 12 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало, отмечается в сообщении.

МЧС России Михайлово-Ярцевское Москва
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