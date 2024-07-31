Пожар в частном клубе в поселении Михайлово-Ярцевское потушен

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в загородном клубе в столичном поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа, сообщает ГУ МЧС России по Москве в телеграм-канале.

"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Михайлово-Ярцевском загорелась кровля детской игровой комнаты на территории частного загородного клуба. Площадь пожара составила 150 кв. м. В ликвидации огня участвовали 39 огнеборцев, было задействовано 12 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.