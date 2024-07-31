Пожар на объекте в Курской области локализован

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о локализации возгорания на объекте в Курском районе.

"Силами пожарных распространение огня не допущено, на данный момент пожар в Курском районе локализован", - написал глава региона в телеграм-канале.

Смирнов уточнил, что пострадавших нет.

Ранее в ночь на среду Смирнов объявил ракетную угрозу в 01:34 мск. Позже он сообщил, что в результате атаки ВСУ на одном из объектов в Курском районе начался пожар. В настоящее время ракетная опасность на территории Курской области отменена.