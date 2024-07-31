Поиск

"Ростех" сообщил о поставке Минобороны еще одной партии новых гаубиц "Мальва"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" сообщила о поставке российским военным очередной партии новых артиллерийских орудий "Мальва".

"Ростех" отгрузил в войска очередную партию самоходных артиллерийских орудий 2С43 "Мальва" калибра 152 мм", - сообщила в среду пресс-служба госкорпорации.

"Одно из важных преимуществ самоходного артиллерийского орудия "Мальва" - улучшенная маневренность, а также быстрота развертывания и свертывания на позиции, что очень важно в условиях напряженной контрбатарейной борьбы в зоне спецоперации", - сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.

По данным "Ростеха", "Мальва" - первая отечественная колесная гаубица, созданная на шасси БАЗ с формулой 8х8. Ее характерные отличия - больший запас хода и меньшая стоимость эксплуатации, чем у гусеничных гаубиц.

В "Ростехе" отметили, что "Мальва" создана для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, позиций ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

"Гаубица имеет режим "одновременный огневой налет", когда несколько выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью снарядов достигают цели в один момент времени", - говорится в сообщении.

По данным "Ростеха", скорострельность гаубицы - более 7 выстрелов в минуту, дальность стрельбы - более 24 км, боезапас - до 30 выстрелов. Габариты "Мальвы" позволяют перевозить ее военно-транспортной авиацией.

30 июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что первая партия гаубиц "Мальва" была поставлена Минобороны РФ в 2023 году.

1 января Минобороны России сообщало, что в зоне специальной военной операции на Украине проходят опытно-боевую эксплуатацию новые образцы артиллерии, в том числе "Мальва".

31 января Минобороны РФ отметило, что руководству российского военного ведомства сообщили, что завершается производство первой партии гаубиц нового поколения "Коалиция-СВ".

Минобороны РФ Ростех
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ъ" сообщил о предложении Минэнерго запустить в Москве ценовую зону теплоснабжения

"Ъ" сообщил о предложении Минэнерго запустить в Москве ценовую зону теплоснабжения

Российские военные приступили к третьему этапу учения нестратегических ядерных сил

Арестован зампред правительства Хабаровского края Никонов

Пожар в ТЦ Симферополя охватил 500 кв. м, частично обрушилась кровля

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана стал фигурантом еще одного дела

Что произошло за день: вторник, 30 июля

Работа производственной площадки "НПО автоматики" приостановлена из-за пожара

Работа производственной площадки "НПО автоматики" приостановлена из-за пожара

Более 53 тыс. жителей Керчи остались без энергоснабжения из-за сбоя автоматики

Власти РФ предложили зафиксировать размер субсидии по льготной ипотеке

Red Wings перешла в управление лизинговой структуры "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис"

Red Wings перешла в управление лизинговой структуры "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });