"Ъ" сообщил о предложении Минэнерго запустить в Москве ценовую зону теплоснабжения

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ предлагает разрешить властям Москвы переход в ценовую зону теплоснабжения, чтобы применять в городе рыночную модель тарифообразования (метод "альтернативной котельной"). Об этом пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад ведомства в правительство РФ.

Новый механизм предлагается применять либо на всей территории Москвы, либо в некоторых частях – например, только в Новой Москве. Решение потребует принятия поправок к закону о теплоснабжении, который сейчас запрещает относить к ценовым зонам города федерального значения, ссылается издание на документ.

По информации "Ъ", мэрия Москвы активно обсуждает с федеральными регуляторами варианты привлечения инвестиций в модернизацию теплоснабжения. Интерес к запуску ценовой зоны есть у входящего в "Газпром энергохолдинг" ПАО "МОЭК".

Метод "альтернативной котельной" заработал в РФ в 2018 году. Он подразумевает переход от государственного регулирования тарифов в теплоэнергетике к установлению только предельного уровня цены для конечного потребителя. Цена рассчитывается исходя из того, во сколько тепловая энергия могла бы обойтись потребителям в случае строительства ими собственной котельной.

Как следует из презентации замминистра энергетики Павла Сниккарса, опубликованной на сайте Минэнерго, на конец 2023 года к ценовой зоне теплоснабжения было отнесено 39 городов в 18 регионах России, включая четыре города-миллионника (по состоянию на апрель 2024 года – уже 43 города). Фактический размер инвестиций в 2018-2023 гг. составил 78,8 млрд рублей. Минэнерго оценивает суммарный рост инвестиций по сравнению с тарифным регулированием в 2,4-4 раза.