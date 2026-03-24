Инвестиции МОЭК в 2026-2028 годах составят около 121,7 млрд рублей

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "МОЭК" утвердил инвестпланы компании на 2026-2028 годы в размере примерно 121,7 млрд рублей без НДС, сообщила компания.

В частности, инвестиции на этот год "в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей и не связанных с компенсацией потерь" утверждены на уровне почти 13,9 млрд рублей. Средства "будут направлены на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение тепловых сетей и инфраструктуры теплоснабжения".

Инвестпрограмма на 2027-2028 годы по таким проектам составит 38,33 млрд рублей.

А затраты по техприсоединению объектов капстроительства и затраты "в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений" на 2026-2028 годы составят 69,49 млрд рублей.

Таким образом, суммарно речь идет об около 121,7 млрд рублей.

ПАО "МОЭК" выполняет функции единой теплоснабжающей организации Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение города в зоне действия ТЭЦ ПАО "Мосэнерго". Основным акционером компании является ООО "Газпром энергохолдинг".

Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила

США начнут выпускать из резервов по 1-1,5 млн б/с нефти, позже - до 3 млн б/с

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });