Минэнерго предложило увеличить задел парка нефтеналивных цистерн до 5-10%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго выступает за увеличение задела нефтеналивных цистерн до 5-10% для того, чтобы вывозить нефтепродукты для обеспечения необходимого спроса, сейчас этот задел минимальный, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин депутатам.

По его словам, сейчас Минэнерго и Минпромторг обсуждают способности производителей вагонов, поскольку в ближайшие годы "будет определенный дисбаланс".

Сорокин заметил, что прямо сейчас под нефтеналивные грузы задействовано около 200 цистерн - при оборачиваемости в 17-18 дней их хватает, чтобы обеспечить полностью весь спрос при условии сохранения текущих схем вывоза, с учетом поставок на внутренний и внешний рынки.

"Если что-то меняется, идет запрет экспорта, то нужно чуть больше вагонов, потому что на внутренний рынок маршруты длиннее. Если случается летний сезон, когда пассажирские вагоны выбивают несколько товарных вагонов из графика, увеличивается оборачиваемость вагонов, их нужно больше. Поэтому хорошо бы иметь задел в 5-10% всегда, чтобы мы могли любые возникающие проблемные моменты обеспечивать", - сказал первый замглавы Минэнерго.

"Сейчас этот задел минимальный. Поэтому мы за то, чтобы конструктивно сейчас с Минпромом проработать относительно адекватных возможностей наших производителей вагонов, чтобы противостоять их выбытию. То есть сейчас у нас определенный дисбаланс на ближайшие годы наблюдаться будет. И проблему надо решить, опять же говорю, и Минтранс, и РЖД, и Минпром здесь к конструктивному диалогу готовы. Мы это совещание в ближайшее время отдельно проведем", - подчеркнул Сорокин.

В конце марта источники "Интерфакса" сообщали, что "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Татнефть" и "НОВАТЭК" попросили вице-премьера Александра Новака решить проблему дефицита вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и СУГ. По мнению компаний, нехватка подвижного состава возникла из-за высоких темпов списания таких вагонов из-за истечения сроков службы. За последние 10 лет, отмечалось в письме, было списано около 65 тысяч вагонов-цистерн, тогда как новых было закуплено всего около 16 тысяч единиц. В 2025-2027 годах выбытие, как ожидается, достигнет пика - более 25 тысяч ед., что составляет до 15% от общего парка цистерн в стране.