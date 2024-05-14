Минпромторг не поддержит отмену запрета на продление службы топливных ж/д-цистерн

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ не поддерживает предложение о временной отмене запрета на продление сроков эксплуатации вагонов-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ) и нефтепродуктов с учетом того, что вагоностроительная отрасль РФ может самостоятельно обеспечить транспортные компании этим видом техники. Об этом заявил кандидат на пост министра промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Один из спорных вопросов, возникших еще в период, когда во главе Минпромторга стоял Денис Мантуров (накануне Госдума одобрила его утверждение на пост первого вице-премьера РФ), перед Алихановым поставили депутаты в ходе пленарного заседания, посвященного утверждению министров обновленного правительства.

"На комитете (комитет ГД по промышленности и торговле - ИФ) этот вопрос уже затрагивался, я отдельно с коллегами его еще обсудил. Действительно, соответствующий запрет на продление сроков эксплуатации был утвержден президентом в 2015 году... У нас вагоностроительная отрасль крайне эффективно развивается, там очень высокий уровень локализации – 90% и выше по отдельным видам продукции. Поэтому, если говорить о конкретных типах техники – техника, которая связана с перевозкой СУГ и нефтепродуктов, – мы эту продукцию производим и готовы обеспечить транспортные компании и перевозчиков этой продукцией", - заявил Алиханов во вторник.

"Мы не поддерживаем изменение того решения, которое в 2015 году было принято президентом", - добавил он, упомянув большой объем инвестиций и рабочие места, созданные вагоностроительной отраслью за этот период.

С 1 января 2016 года в соответствии с приказом Минтранса РФ действует запрет на перевозки в вагонах, в отношении которых выполнены работы по продлению назначенных сроков службы (кроме нескольких исключений).

В конце марта источники "Интерфакса" сообщали, что нефтегазовые компании "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Татнефть" и "НОВАТЭК" обратились с письмом к замглавы правительства РФ Александру Новаку (в настоящее время исполняющий обязанности вице-премьера) с просьбой решить проблему дефицита вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и СУГ. По мнению компаний, нехватка подвижного состава возникла из-за высоких темпов списания таких вагонов из-за истечения сроков службы. За последние 10 лет, отмечалось в письме, было списано около 65 тыс. вагонов-цистерн, тогда как новых было закуплено всего около 16 тыс. единиц. В 2025-2027 гг. выбытие, как ожидается, достигнет пика – более 25 тыс. ед., что составляет до 15% от общего парка цистерн в РФ.

Нефтяники высказывали опасения, что выбытие не будет компенсировано новым парком и предлагали, в частности, на 2024-2028 годы снять запрет на продление срока службы вагонов-цистерн (на 3-5 лет) без проведения их модернизации при условии технической исправности.

Комментируя эту инициативу в марте, Минпромторг заявлял, что "при обеспечении среднесрочной контрактации существующие мощности отечественных предприятий способны удовлетворить потребность в таких вагонах".

Идея отменить запрет на продление срока эксплуатации вагонов-цистерн вызвала критику министерства. "Продление срока службы вагонов-цистерн без модернизации не решит полностью вопросы загрузки инфраструктуры, негативно скажется на безопасности перевозок, а также спровоцирует наплыв морально устаревшего подвижного состава и снижение пропускных способностей и, соответственно, приведет к существенным задержкам в перевозке грузов", отмечали в Минпромторге. Там также подчеркивали, что механизм такого продления приведет к недозагрузке производственных мощностей вагоностроительных предприятий, что "спровоцирует потерю компетенций и сокращение трудовых коллективов, а также резко ухудшит темпы обновления эксплуатируемого парка".