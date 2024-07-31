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В Москве осудили убийство главы политбюро ХАМАС и призвали к сдержанности

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Москве решительно осуждают убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании и призывают все вовлеченные стороны к сдержанности, сообщили в среду в МИД России.

"Не вызывает сомнений, что убийство Исмаила Хании крайне негативно отразится на ходе опосредованных контактов между ХАМАС и Израилем, в рамках которых велось согласование взаимоприемлемых условий прекращения огня в секторе Газа", - сказал на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

На Смоленской площади решительно осудили убийство Хании и призвали "все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от шагов, которые могут привести к драматической деградации обстановки в сфере безопасности в регионе и спровоцировать крупномасштабную вооруженную конфронтацию".

МИД РФ ХАМАС Исмаил Хания
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