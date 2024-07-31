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Китай, Малайзия и Сирия опасаются эскалации после убийства Хании

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Министерствах иностранных дел Китая и Малайзии заявили, что осуждают убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и опасаются эскалации ситуации в ближневосточном регионе, пишет Global Times. Похожим образом высказался МИД Сирии.

"Мы решительно выступаем против и осуждаем любые убийства и насильственные действия, и мы крайне обеспокоены потенциальным усилением нестабильности в регионе в связи с этим инцидентом", - заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Он отметил, что Пекин внимательно следит за ситуацией.

В Малайзии призвали провести срочное и тщательное расследование убийства, а также наказать всех виновных.

"Этот инцидент подчеркивает срочную необходимость деэскалации и усиливает для всех сторон необходимость участвовать в конструктивном диалоге и добиваться мирных решений", - цитирует малайзийский МИД "Аль-Джазира".

Дамаск осуждает убийство главы политбюро группировки ХАМАС Исмаила Хании и считает, что это событие способно спровоцировать обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщает агентство Sana со ссылкой на сирийский МИД.

Как считают в министерстве, действия Израиля, которого ХАМАС обвинил в убийстве, "могут привести к возгоранию всего региона". Ведомство назвало атаку "вопиющей сионистской агрессией" и нарушением суверенитета Ирана.

Хания был убит рано утром в среду в Тегеране, где накануне прошла инаугурация нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.

Израиль Китай МИД Малайзия Сирия ХАМАС Исмаил Хания
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