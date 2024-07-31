Принят закон об оптимизации норм импортозамещения в закупках

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла закон об оптимизации положений закупочного законодательства, регламентирующих вопросы импортозамещения.

Этот законопроект был подготовлен Минфином РФ еще в прошлом году и направлен на регулирование вопросов предоставления национального режима и унификацию правил осуществления закупок при предоставлении национального режима (понятие "нацрежим" предусматривает распространение на зарубежные товары тех же правил и требований, которые действуют в отношении аналогичной российской продукции) при госзакупках и закупках госкомпаний.

"Законопроект направлен на упрощение и повышение эффективности импортозамещения при госзакупках (регулируются законом "О контрактной системе", 44-ФЗ) и закупках госкомпаний (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ), - говорил ранее заместитель министра финансов Алексей Лавров. - Он предусматривает четыре основных новации, три из которых касаются 44-ФЗ, а одна – 223-ФЗ".

Сам документ предусматривает включение в 44-ФЗ и 223-ФЗ положений, наделяющих правительство РФ полномочиями на установление изъятий из национального режима в определенных случаях. Эти положения дадут кабинету министров право предоставлять преференции при закупках российских товаров или товаров из стран ЕАЭС, если на торгах они конкурируют с иностранными.

Также закон предусматривает введение единого правила "второй лишний" (запрет на участие в закупках поставщиков иностранной продукции при наличии хотя бы одного предложения товаров российского производства - ИФ) вместо действующего менее жесткого правила "третий лишний".

Помимо этого, предполагается распространить положение о предоставлении 15%-й ценовой преференции на все российские товары. В настоящее время эта норма действует лишь в отношении соответствующего перечня продукции.

Также правительство РФ будет устанавливать особенности определения начальной (максимальной) цены контракта в отношении российских товаров, работ, услуг, при закупках которых будут действовать запрет, ограничение (в отношении продукции иностранного производства - ИФ) или преимущество (для российской продукции - ИФ), предусмотренное закупочным законодательством. Эта норма распространяется также на контракты с едпоставщиком.

"Законопроект позволит распространить эти новые нормы на закупки в рамках 223-ФЗ, но с учетом международных обязательств РФ", - отмечал Лавров.

Речь идет о том, что в случае с закупками госкомпаний нацрежим должен предоставляться, в частности, поставщикам из стран ВТО. Здесь изъятие возможно в случае закупки правительственными структурами (в настоящее время большая часть субъектов 223-ФЗ – бюджетные и автономные учреждения - ИФ) товаров, приобретаемых для правительственных целей, а не для коммерческой перепродажи или для использования в производстве товаров для целей коммерческой продажи. То есть правительство РФ сможет устанавливать запреты и ограничения при закупках по 223-ФЗ, осуществляемых в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) заказчиками, являющимися головными исполнителями и исполнителями, участвующими в поставках продукции по ГОЗ. Также такие запреты и ограничения смогут вводиться при закупках заказчиками из числа некоммерческих организаций, созданных РФ для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций (государственными корпорациями), для оказания государственных услуг (государственными компаниями) либо созданных РФ и наделенных функциями и полномочиями публично-правового характера, осуществляющих свою деятельность в интересах государства и общества (публично-правовая компания).

Ко второму чтению законопроект был дополнен 30 поправками, большинство из которых носит уточняющий характер. При этом Лавров ранее отмечал, что эти поправки не имеют отношения к импортозамещению, но решают различные административные вопросы в части заключения офсетных контрактов, прав заказчика не заключать его при выявлении недостоверной информации о поставщике и т.п.

Также Лавров подчеркивал, что в документ включена норма, по которой Минфин может получить право на официальную трактовку закупочного законодательства.

"Сейчас такого права у министерства нет и это порождает ряд проблем - письма Минфина не имеют юридической силы при рассмотрении споров, в том числе в судах, - говорил заместитель министра. - Прежде, когда законы активно изменялись и те или иные вопросы можно было решить путем оперативного внесения поправок, такого права министерству и не требовалось. Сейчас, когда наметилась стабилизация закупочного законодательства, такое право стало необходимым".

Помимо этого, принятый закон позволяет не применять нормы о нацрежиме при проведении закупок органами СВР России и ФСБ России (если закупаемые товары, работы, услуги необходимы для обеспечения безопасности государства), а также ФСО России (для госохраны) и Росгвардией (для борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечения безопасности высших должностных лиц субъектов РФ).

Кроме того, в документ включена норма, согласно которой МВД РФ и Росрезерв смогут с 1 октября текущего года проводить свои закупки закрытыми конкурентными способами (с использованием специализированных электронных торговых площадок - ИФ). Ранее Росрезерв и его подведомственные казенные учреждения получили право осуществлять закупки малого объема (ЗМО, до 600 тыс. рублей) без использования единого агрегатора торговли (ЕАТ) "Березка". По действующим правилам "Березку" должны использовать все федеральные органы власти и их подведомственные казенные учреждения при осуществлении ЗМО в электронной форме. Исключение делается для госорганов силового блока и их подведомственных казенных учреждений.

До вступления в силу положений этого закона (1 октября текущего года, для ряда положений - 1 января 2025 года) правительству РФ предстоит подготовить соответствующую нормативную правовую базу.

"Сейчас все эти вопросы (импортозамещения - ИФ) регулируются девятью подзаконными актами, - отмечала в прошлом году директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова. - Практика показала сложность этой системы. На практике возникали проблемы, связанные с разнообразием самих механизмов (запреты, ограничения, преференции), с номенклатурой товаров, на которые они распространяются, с ее пересечением. Вместо этого планируется принять универсальный подзаконный акт".

По оценке Минфина, необходимо будет принять два подзаконных акта, внести изменения в шесть документов, признать утратившими силу восемь актов, а также внести изменения в пять ведомственных актов.