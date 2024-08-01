Два подъезда пятиэтажки обрушились из-за взрыва газа в Нижнем Тагиле

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа произошло обрушение двух подъездов, сообщила пресс-служба МЧС России в четверг.

"Поступило сообщение о происшествии по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Сибирская. По оперативной информации, в пятиэтажном многоквартирном доме произошло обрушение подъезда. Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Информации о пострадавших не поступало. Проводится эвакуация жильцов дома", - говорится в сообщении.

Позднее в МЧС уточнили, что произошло обрушение первого и второго подъездов.

"Пожарно-спасательные подразделения приступили к разбору завалов. Из-под завалов спасены три человека", - говорится в сообщении.

К месту происшествия направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области, добавили в ведомстве.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев дал поручение оказать помощь пострадавшим, сообщила пресс-служба уральского полпреда.

"Владимир Якушев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и развернуть пункт временного размещения. На место выехал заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда", - говорится в сообщении.