СМИ сообщили о шести пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В результате взрыва газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, сообщил с места события корреспондент телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, как минимум два человека остаются под завалами. В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о поисках под завалами двух человек.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила о взрыве газа в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле. Из-под завалов спасены три человека, поиск людей продолжается.