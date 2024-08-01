Поиск

Генпрокуратура РФ признала нежелательными две немецкие и две чешские НПО

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность иностранных неправительственных организаций Za vasi a nasi svobodu, z. s. (Чешская Республика), Russland hinter gittern e.V. (ФРГ), MRR-Fund gemeinnutzige UG (haftungsbeschrankt) (ФРГ) и Kulturus, z. s. (Чешская Республика).

"Установлено, что эти объединения функционируют под общим руководством. Так, Za vasi a nasi svobodu, z. s. на постоянной основе оказывает материальную помощь боевым частям вооруженных сил Украины для приобретения автомобилей, беспилотных летательных аппаратов, одежды и др.", - заявили в ведомстве.

По данным прокуратуры, Russland hinter gittern e.V. "регулярно публикует новости, демонизирующие образ России, в статьях авторы предпринимают попытки переписывания истории".

"MRR-Fund gemeinnutzige UG (haftungsbeschrankt) распространяет материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных Сил Российской Федерации", - добавили в прокуратуре.

Организация Kulturus, z. s. "ежегодно проводит антироссийские мероприятия, где участниками являются члены иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России".

Генпрокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Нижнем Тагиле из-под завалов извлекли погибшую женщину

По делу о госизмене заочно арестованы экс-вице-президент Газпромбанка Волобуев и экс-адвокат Новиков

CBS узнал, что Алсу Курмашева и Вадим Красиков включены в сделку по обмену

Гендиректор "Военторга" Павлов арестован по делу о мошенничестве

Bloomberg сообщил о включении Кара-Мурзы в сделку по обмену заключенными

Гендиректор "Военторга" Павлов не признал вину в мошенничестве

Bloomberg сообщил, что РФ освобождает Гершковича и Уилана в рамках обмена с США

Bloomberg сообщил, что РФ освобождает Гершковича и Уилана в рамках обмена с США

Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле возросло до 10

Один человек погиб после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Один человек погиб после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Двое из пострадавших в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });