Генпрокуратура РФ признала нежелательными две немецкие и две чешские НПО

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность иностранных неправительственных организаций Za vasi a nasi svobodu, z. s. (Чешская Республика), Russland hinter gittern e.V. (ФРГ), MRR-Fund gemeinnutzige UG (haftungsbeschrankt) (ФРГ) и Kulturus, z. s. (Чешская Республика).

"Установлено, что эти объединения функционируют под общим руководством. Так, Za vasi a nasi svobodu, z. s. на постоянной основе оказывает материальную помощь боевым частям вооруженных сил Украины для приобретения автомобилей, беспилотных летательных аппаратов, одежды и др.", - заявили в ведомстве.

По данным прокуратуры, Russland hinter gittern e.V. "регулярно публикует новости, демонизирующие образ России, в статьях авторы предпринимают попытки переписывания истории".

"MRR-Fund gemeinnutzige UG (haftungsbeschrankt) распространяет материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных Сил Российской Федерации", - добавили в прокуратуре.

Организация Kulturus, z. s. "ежегодно проводит антироссийские мероприятия, где участниками являются члены иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России".