Совет Федерации одобрил пакет законов о нежелательных организациях

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил законы, расширяющие критерии для признания организаций нежелательными в России и об ответственности за участие в них.

Один из законов предусматривает возможность признавать нежелательными в России иностранные и международные организации, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств.

Действующее законодательство не позволяет признавать деятельность иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств, нежелательной; данный правовой механизм защиты распространяется сейчас лишь на иностранные неправительственные организации.

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев ранее заявил, что "в распоряжении комиссии имеются материалы об участии подобных структур в деятельности, представляющей угрозу безопасности нашей страны". В частности, "речь идет о разработке санкций, блокировании инвестиционных проектов, подготовке агентов влияния, вмешательстве в выборы, разжигании национальной розни и о многом другом".

Закон предлагает ввести запрет въезжать в Россию иностранцам-участникам нежелательных организаций с госучастием. Такой подход не будет распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия. В настоящее время закон (114-ФЗ) допускает запрет въезда в Россию для участников неправительственных иностранных и международных нежелательных организаций.

Также одобрены законы об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности любой нежелательной организации.

Поправками исключается из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК слово "неправительственная", в результате чего за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию ее деятельности - до 6 лет лишения свободы.

Ранее Пискарев объяснял, что участием в деятельности нежелательной организации может, например, считаться "распространение, издание информационных материалов организации, включая использование логотипов и рассылку анонсов мероприятий, а также их хранение в целях распространения, администрирование интернет-страниц и сообществ нежелательной организации в соцсетях".

По его словам, к такому участию можно отнести и "осуществление программ или проектов данной организации, участие в таких проектах за рубежом".

"Это, к примеру, и участие в форумах, конференциях, собраниях данной организации, как в России, так и за рубежом, поиск и предоставление помещения для таких мероприятий", - добавил депутат. Он отметил, что данное разъяснение основано, в том числе на сложившейся правоприменительной практике.

Пискарев напомнил, что нежелательной организацией признается та, чья деятельность, представляет "угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства, в том числе в форме вмешательства в избирательный процесс.