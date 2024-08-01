Экс-гендиректор СК "Респект" получил 6 лет по делу о хищении 2,1 млрд рублей у компании

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Москве Лефортовский суд 1 августа признал бывшего гендиректора ООО СК "Респект" Александра Артамонова виновным в хищении имущества компании на сумму свыше 2,1 млрд рублей, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Артамонов приговорен к 6 годам лишения свободы.

"Заявленный в интересах страховой компании гражданский иск в размере более 2,1 млрд рублей удовлетворен в полном объеме. Обращено взыскание на имущество осужденного и третьих лиц, арестованное в ходе расследования уголовного дела", - сообщило АСВ.

Банк России отозвал у ООО "СК "Респект" лицензии на осуществление страхования в 2019 году "в связи с неоднократным нарушением требований страхового законодательства".