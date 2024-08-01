В Курской области пять человек ранены в результате атак дронов ВСУ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны ВСУ в четверг, в результате которых есть пострадавшие.

В Глушковском районе украинские коптеры и дроны-камикадзе атаковали транспортные средства, ранены четыре человека, написал Смирнов в своем телеграм-канале. В Судже дрон-камикадзе атаковал магазин, одна местная жительница получила ранение. Кроме того, после атаки дрона выбиты окна в жилом доме и поврежден автомобиль.

По информации Смирнова, сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе имели место также вблизи города Суджи, сел Гуево и Новоивановка, хутора Олешня Суджанского района, станции Глушково, поселков Краснооктябрьский и Политотдельский, сел Ходейково, Волфино и Кульбаки Глушковского района, деревни 1-е Яньково Рыльского района, села Гордеевка Кореневского района.

В деревне 1-е Яньково Рыльского района и селе Кульбаки Глушковского района в результате сброса взрывных устройств с коптеров повреждены линии электропередачи. В настоящее время энергоснабжение восстановлено в полном объеме, сообщил врио главы региона.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 5 украинских дронов", - добавил он.

Кроме того, по словам Смирнова, в течение дня со стороны Украины неоднократно обстреливались поселок Краснооктябрьский и село Веселое Глушковского района, пункт пропуска "Суджа", села Гуево и Николаево-Дарьино Суджанского района, село Гордеевка Кореневского района.