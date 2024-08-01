Поиск

В Курской области пять человек ранены в результате атак дронов ВСУ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны ВСУ в четверг, в результате которых есть пострадавшие.

В Глушковском районе украинские коптеры и дроны-камикадзе атаковали транспортные средства, ранены четыре человека, написал Смирнов в своем телеграм-канале. В Судже дрон-камикадзе атаковал магазин, одна местная жительница получила ранение. Кроме того, после атаки дрона выбиты окна в жилом доме и поврежден автомобиль.

По информации Смирнова, сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе имели место также вблизи города Суджи, сел Гуево и Новоивановка, хутора Олешня Суджанского района, станции Глушково, поселков Краснооктябрьский и Политотдельский, сел Ходейково, Волфино и Кульбаки Глушковского района, деревни 1-е Яньково Рыльского района, села Гордеевка Кореневского района.

В деревне 1-е Яньково Рыльского района и селе Кульбаки Глушковского района в результате сброса взрывных устройств с коптеров повреждены линии электропередачи. В настоящее время энергоснабжение восстановлено в полном объеме, сообщил врио главы региона.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 5 украинских дронов", - добавил он.

Кроме того, по словам Смирнова, в течение дня со стороны Украины неоднократно обстреливались поселок Краснооктябрьский и село Веселое Глушковского района, пункт пропуска "Суджа", села Гуево и Николаево-Дарьино Суджанского района, село Гордеевка Кореневского района.

Курская область БПЛА обстрелы ВСУ Алексей Смирнов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спасатели извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле еще одного человека

Путин приехал во "Внуково" для встречи с россиянами, вернувшимися после обмена

Путин приехал во "Внуково" для встречи с россиянами, вернувшимися после обмена

Госдеп призвал не ждать перемен в отношениях России и США после обмена

Байден приветствовал возвращение освобожденных в России американцев

Что произошло за день: четверг, 1 августа

Адвокат Уилана сообщил о праве участников обмена вернуться в Россию

Путин подписал указы о помиловании Уилана, Гершковича и других лиц для обмена

Путин подписал указы о помиловании Уилана, Гершковича и других лиц для обмена

В результате обмена заключенными в Россию возвращены восемь человек

Москва "полностью удовлетворена" состоявшимся обменом заключенными с Западом

МЧС сообщило о гибели двух человек при обрушении дома в Нижнем Тагиле

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });