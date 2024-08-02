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В Курской области за день уничтожено 19 украинских дронов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении 19 украинских БПЛА в регионе за день.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 19 украинских дронов" - написал Смирнов в своем телеграм-канале вечером в пятницу.

Смирнов также сообщил, что неоднократно обстреливались сёла Весёлое и Ходейково Глушковского района, село Ольговка Кореневского района, деревня Анатольевка Рыльского района, село Гуево Суджанского района. Пострадавших нет.

Также он сказал, что сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались вблизи деревень Городище и Анатольевки, села Акимовка Рыльского района, деревни Куриловки Суджанского района. Обошлось без пострадавших.

Смирнов добавил, что в результате сбросов с украинских коптеров возникли пожары на полях в Глушковском и Рыльском районах. Возгорания потушены силами спасателей и добровольных пожарных дружин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Курская область Алексей Смирнов
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