Около 500 подворий подтоплены в Бурятии после ливней

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сильные ливни смыли два пешеходных моста, подтопили около 500 придомовых территорий и размыли участок трассы "Байкал" в Бурятии, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

"В Тарбагатайском районе произошел выход воды на дорожное полотно с 503 по 506 км федеральной автодороги Р-258 (Иркутск - Улан-Удэ - Чита), в районе населенных пунктов Десятниково и Большой Куналей. По предварительным данным, ливневыми водами подтоплено придомовые территории в трех населенных пунктах", - говорится в сообщении

В Десятниково подтоплено 280 участков, в Тарбагатае - десять, в Большом Куналее - 200. Течением реки Тарбагатайка смыто два пешеходных моста в административном центре района.

Местные власти организовали подвоз бутилированной воды. Подготовлен пункт временного размещения на базе Тарбагатайской школы вместимостью 800 человек.

Рабочие группы администраций сельских поселений устанавливают ущерб, причиненный дождевыми паводками. Дорожное сообщение не нарушено.

На территории Тарбагатайского района введен режим ЧС муниципального характера.