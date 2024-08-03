Режим ЧС ввели в Заиграевском районе Бурятии, где смыло мост и затопило дороги

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в Заиграевском районе Бурятии, где из-за ливней затопило дороги и смыло мост, сообщает в субботу пресс-служба Минтранса республики.

"В настоящее время под водой находятся местные дороги в Горхоне, Дархите, Челутае. В Горхоне вода смыла мост, под угрозой была и железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановительные работы провести пока невозможно, решен вопросы по доставке питьевой воды и продуктов питания.

"Ущерб, нанесенный стихией, сложно сейчас оценить, полные объемы восстановительных работ будут подсчитаны позже, после спада воды. Денежные средства будут выделены из республиканского бюджета", - приводит пресс-служба слова министра транспорта республики Александра Гоге.

Республиканское агентство ГО и ЧС сообщило, что администрация Заиграевского района привела в готовность два пункта временного размещения на базе Ново-Горхонской и Горхонской школ общей вместимостью 250 человек. В связи со сложной паводковой обстановкой в районе железнодорожной станции Горхон, ВСЖД выставила противоразмывный поезд из девяти вагонов со щебнем, скальником, шпалами и инвентарем. В случае необходимости он будет задействован в восстановительных работах.

Ранее сообщалось, что с 1 по 4 августа в Бурятии ожидаются ливни и град с усилением ветра до 24 м/с.