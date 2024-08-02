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РСТ отметил рост спроса на экскурсионные туры по России этим летом на 15-20%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Спрос на экскурсионные туры по России летом 2024 года оказался выше ожиданий туроператоров, по их оценкам он на 15-20% выше, чем летом 29 аналогичного периода прошлого года, сообщил глава комитета Российского союза туриндустрии по культурно-познавательному туризму, директор по развитию компании "Вокруг света" Александр Гагарин.

"Рост по сравнению с прошлогодним сезоном, по нашим оценкам, составляет по рынку в среднем 15-20%. Он обусловлен, прежде всего, высокими ценами на зарубежный отдых, большой загрузкой наших черноморских курортов и в целом растущим интересом к поездкам по стране", - сказал он.

По словам эксперта, этим летом сохраняется тренд на 3-4-дневные поездки в близлежащие или соседние регионы. Туристы все чаще предпочитают несколько таких поездок в год вместо одной продолжительной, что можно объяснить желанием сэкономить.

"Еще один важный тренд - появление глубины бронирований, чего не было последние несколько лет. Сейчас хорошо берут осень, например, ноябрь и даже отдельные новогодние даты. Мы полагаем, что на фоне инфляции люди так стараются инвестировать в отдых. Туры на лето тоже продаются хорошо - многие однодневные и короткие программы выходного дня остались уже только на дальние даты", - добавил он.

Среди популярных направлений экскурсионного туризма Гагарин отметил Соловки, Дагестан, Золотое кольцо.

Дагестан Соловки РСТ Золотое кольцо Александр Гагарин
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