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Туроператоры заметили торможение спроса на отдых на Северном Кавказе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Северный Кавказ - одно из самых востребованных направлений путешествий у россиян, но спрос на него перестал расти опережающими темпами, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии со ссылкой на данные туроператоров и агрегаторов.

Эксперты РСТ связывают торможение спроса с повышением цен на авиабилеты и некоторым спадом "моды на Кавказ", которая способствовала росту турпотока в последние годы.

"По статистике платформы для отелей Travelline, за последние две недели прирост бронирований по Северному Кавказу в сравнении с аналогичным периодом прошлого года демонстрируют лишь Дагестан (+3%) и Кабардино-Балкария (+4%). Адыгея показывает результат прошлого года, остальные ушли в минус - Карачаево-Черкесия (-2%), Ингушетия (-9%), Северная Осетия (-14%), Чечня (-17%). Это отчасти объясняется тем, что большинство туристов, которые хотели получить нужный им уровень размещения, делали бронирования весной и в начале лета. Сейчас, когда лето идет к концу, их активность снижается", - отмечают в РСТ.

Как сообщил глава комитета РСТ по культурно-познавательному туризму, директор по развитию компании "Вокруг света" Александр Гагарин, рост спроса на туры в республики СКФО действительно замедлился.

"Северный Кавказ и, прежде всего, Дагестан продолжают расти, но медленнее, чем в прошлые годы. Проседают в основном классические маршруты. Мы это связываем в большой степени с тем, что в туризме временами возникает мода на отдельные направления, потом первая волна проходит, люди переключаются на другие города и регионы, которые, в свою очередь, вдруг становятся модными. Плюс цены. Мы практически не повышаем цены на свои программы, но дорожает перелет, и в итоге туры на Северный Кавказ оказываются уже не дешевыми", - пояснил эксперт.

В компании "Туртранс-Вояж" также заметили замедление спроса.

"Сначала мы это связывали с произошедшими 23 июня в Дербенте событиями - тогда у нас практически не было аннуляций, но новые бронирования затормозились. Но вскоре стало ясно, что события здесь не при чем: туристы видят, что в республике безопасно. Кроме того, по экскурсионным турам спада нет, а вот программы с отдыхом на море просели довольно заметно. На наш взгляд, причина в несоответствии сильно завышенных цен на прибрежные отели и уровня сервиса. То есть дело именно в соотношении цена-качество. Это подтверждается и тем, что многие отельеры начали в последнее время предлагать нам пониженные тарифы", - сказала руководитель направления компании Татьяна Гончар.

По данным Минэкономразвития, в 2023 году турпоток в республики Северокавказского федерального округа вырос на 55%.

23 июня боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погибли 22 человека, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали.

Дагестан Дербент РСТ СКФО Северный Кавказ Travelline
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