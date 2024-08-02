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Генпрокурор РФ просит лишить неприкосновенности сенатора Савельева

По данным источника, установлена его причастность к организации убийства

Генпрокурор РФ просит лишить неприкосновенности сенатора Савельева
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов просит Совет Федерации лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, сообщил "Интерфаксу" источник.

"В полном соответствии с действующим законодательством генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Российской Федерации Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства", - сказал собеседник агентства.

Игорь Краснов Совет Федерации Дмитрий Савельев
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