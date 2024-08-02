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Сенатор Дмитрий Савельев лишен неприкосновенности и задержан

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Совет Федерации дал согласие на лишение неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева и на проведение с ним следственных действий, он уже задержан, сообщил "Интерфаксу" глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Мы включили этот вопрос в повестку дня и рассмотрели обращение генерального прокурора. Он с докладом выступил, сообщил достаточно достоверные факты, которые позволили нам принять решение о согласии снятия неприкосновенности с сенатора Савельева, дать согласие на проведение следственных действий и, в том числе на задержание Савельева Дмитрия Владимировича", - сказал Тимченко.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что генпрокурор РФ Игорь Краснов обратился к Совфеду с просьбой о лишении неприкосновенности Савельева "в связи с установлением его причастности к организации убийства".

В свою очередь глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас написал в своем телеграм-канале, что Совфед дал согласие на обыск и арест в отношении Савельева.

"Совет Федерации в соответствии с ч.2 ст. 98 Конституции принял постановление о лишении неприкосновенности сенатора Савельева Дмитрия Владимировича и дал согласие на его задержание, привлечение в качестве обвиняемого, производство обыска и применение меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил Клишас.

По его словам, генеральный прокурор представил в Совет Федерации копии материалов уголовного дела, которые являются достаточным основанием для принятия соответствующего решения.

"Все требования законодательства при принятии постановления были соблюдены", - отметил сенатор.

Биография Савельева

Савельев - сенатор от исполнительного органа власти Тульской области, член комитета Совета Федерации по экономической политике. Был наделен полномочиями сенатора 6 октября 2016 года, их срок истекает в сентябре 2024 года. Он член партии "Единая Россия".

Родился 3 августа 1968 года. Образование - Академия народного хозяйства при правительстве РФ (менеджер, 1997 год); Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (юрист, 2000 год).

Был депутатом Госдумы шестого созыва, членом комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Кандидат юридических наук.

Вячеслав Тимченко Дмитрий Савельев Совет Федерации Игорь Краснов Генпрокуратура РФ Андрей Клишас
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