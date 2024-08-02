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Минсельхоз сообщил об удвоении производства сыра в России за десять лет

Минсельхоз сообщил об удвоении производства сыра в России за десять лет
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Россия за десять лет после введенного в августе 2014 года продэмбарго увеличила производство сыра в два раза. В 2023 году его выпуск превысил 800 тысяч тонн, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Глава ведомства Оксана Лут у августа посетила сырный фестиваль.

Российские сыровары не только обеспечивают внутренний рынок качественной и разнообразной продукцией, но и развивают экспорт, заявила Лут на мероприятии.

По ее словам, за десятилетие появилось много фермерских сыроварен: на сегодня по всей стране больше тысячи производителей, и своя уникальная продукция есть практически в каждом регионе. "Следующая задача - развитие бренда российского сыра на мировом рынке, где он может занять свою нишу, успешно конкурируя со многими известными марками", - считает она.

Глава Минсельхоза вместе с председателем ассоциации "Народный фермер" Олегом Сиротой приняла участие в закладке первого камня нового завода АО "Истринская сыроварня". Строительство планируется начать осенью 2024 года, мощность переработки молока составит 120 тонн в сутки.

Свою продукцию на сырном фестивале представили около 300 участников из более 50 регионов России.

Минсельхоз Оксана Лут Московская область Истринская сыроварня Олег Сирота
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