Поиск

Три беспилотника уничтожены на севере Ростовской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Ростовской области средствами ПВО уничтожено три беспилотника, сообщил глава региона Василий Голубев в ночь на субботу.

"На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено 3 БПЛА. Подразделения продолжают работу по отражению воздушной атаки. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

В ночь на 3 августа российские военные также сбили дрон ВСУ над Белгородской областью.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Василий Голубев Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сенатор Савельев арестован по делу о подготовке убийства

Сенатор Савельев арестован по делу о подготовке убийства

До десяти возросло число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле

Сенатору Савельеву предъявлено обвинение

Число погибших после обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до восьми

Что произошло за день: пятница, 2 августа

Число погибших после обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до семи

Минсельхоз сообщил об удвоении производства сыра в России за десять лет

Минсельхоз сообщил об удвоении производства сыра в России за десять лет

ФАС предложила ограничить участие РЖД в капитале компаний на рынке

ФАС предложила ограничить участие РЖД в капитале компаний на рынке

Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле увеличилось до шести

Сенатор Савельев стал фигурантом дела о приготовлении к убийству

Сенатор Савельев стал фигурантом дела о приготовлении к убийству
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });