Три беспилотника уничтожены на севере Ростовской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Ростовской области средствами ПВО уничтожено три беспилотника, сообщил глава региона Василий Голубев в ночь на субботу.

"На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено 3 БПЛА. Подразделения продолжают работу по отражению воздушной атаки. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

В ночь на 3 августа российские военные также сбили дрон ВСУ над Белгородской областью.