Орловская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ

Два беспилотника попали в жилой дом в одном из микрорайонов, пострадавших нет

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Орловская область подверглась атаке украинских беспилотников, сообщил глава региона Андрей Клычков.

"Друзья, сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено 3 БПЛА, 2 БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский," - написал Клычков в своем телеграм-канале в ночь на субботу.

На месте происшествия работают оперативные службы, возгорание локализовано, пострадавших нет.