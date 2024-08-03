Опасность угрозы атаки БПЛА объявлена в Липецке

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки беспилотников в административном центре региона.

"Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка! По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход," - написал Артамонов в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу на территории Липецкой области был введен режим воздушной опасности.