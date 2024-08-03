Поиск

Опасность угрозы атаки БПЛА объявлена в Липецке

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки беспилотников в административном центре региона.

"Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка! По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход," - написал Артамонов в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу на территории Липецкой области был введен режим воздушной опасности.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Липецкая область Игорь Артамонов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Орловская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ

Сенатор Савельев арестован по делу о подготовке убийства

Сенатор Савельев арестован по делу о подготовке убийства

До десяти возросло число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле

Сенатору Савельеву предъявлено обвинение

Число погибших после обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до восьми

Что произошло за день: пятница, 2 августа

Число погибших после обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до семи

Минсельхоз сообщил об удвоении производства сыра в России за десять лет

Минсельхоз сообщил об удвоении производства сыра в России за десять лет

ФАС предложила ограничить участие РЖД в капитале компаний на рынке

ФАС предложила ограничить участие РЖД в капитале компаний на рынке

Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле увеличилось до шести

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });