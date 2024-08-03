США заявили об уничтожении ракетной пусковой установки хуситов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американские военные уничтожили ракету и пусковую установку хуситов на территории Йемена, сообщило в субботу Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.

"За последние 24 часа силы CENTCOM успешно ликвидировали ракету и пусковую установку хуситов на контролируемой ими территории Йемена", - говорится в сообщении командования.

По данным CENTCOM, "это оружие представляло непосредственную угрозу силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе".

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.