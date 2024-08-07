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Авиация США и Британии нанесла удары по юго-западу Йемена

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Самолеты США и Великобритании атаковали провинцию Таиз на юго-западе Йемена, которая находится под контролем хуситов, сообщает Mehr со ссылкой на местные власти.

Информации о возможных жертвах и ущербе пока не поступало.

По данным региональных СМИ, ударам подвергся ряд объектов под контролем хуситов, включая военные опорные пункты, с которых мятежники запускают ракеты по целям в Красном море.

Хуситы, которые контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, начали обстреливать суда в Красном море, называя это ответом на действия израильских военных в секторе Газа. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Хроника 17 декабря 2023 года – 07 августа 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Великобритания Йемен США Сана Таиз
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