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Рябков заявил, что разговор Белоусова и Остина помог избежать эскалации

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Телефонный разговор глав военных ведомств России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина помог избежать эскалационного витка, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

В РоссииМинистры обороны России и США обсудили снижение рисков возможной эскалацииЧитать подробнее

Как подчеркнул Рябков, "сигнал нашего военного руководства и министра обороны американскому коллеге, видимо, возымел действие".

Как сообщалось со ссылкой на Минобороны России, 12 июля Белоусов и Остин обсудили по телефону вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

США Ллойд Остин Минобороны РФ Андрей Белоусов МИД РФ Сергей Рябков
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