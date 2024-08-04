Рябков заявил, что разговор Белоусова и Остина помог избежать эскалации

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Телефонный разговор глав военных ведомств России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина помог избежать эскалационного витка, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Как подчеркнул Рябков, "сигнал нашего военного руководства и министра обороны американскому коллеге, видимо, возымел действие".

Как сообщалось со ссылкой на Минобороны России, 12 июля Белоусов и Остин обсудили по телефону вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.