Министры обороны России и США обсудили снижение рисков возможной эскалации

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министры обороны России и США Андрей Белоусов и Ллойд Остин обсудили по телефону вопросы снижения риска возможной эскалации, сообщили в Минобороны России.

Разговор состоялся 12 июля по инициативе российской стороны.

"Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации", - сообщили в Минобороны.

Ранее о беседе сообщил Пентагон и отметил, что в ходе разговора Остин "подчеркнул важность поддержания каналов связи".

В прошлый раз о телефонном разговоре глав оборонных ведомств сообщалось 25 июня.